Quaranta cuori rossi costellano il centro storico per il Verona in Love

Verona è la città degli innamorati divenuta famosa in tutto il mondo grazie all’opera di Shakespeare in cui rivive eterna la storia dei due sfortunati amanti Giulietta e Romeo. In questi giorni il tema dell’amore scorre nelle vene del centro storico della nostra città tingendo di rosso con romantiche decorazioni e illuminazioni le vie, le piazze ed i suoi antichi monumenti per regalare a tutti gli innamorati un’atmosfera magica e ricca di emozioni.

Il 14 febbraio infatti ha preso il via la nuova edizione di Verona in Love, la manifestazione dedicata a tutti gli innamorati, con una serie di eventi a loro dedicati. Lo stesso centro storico di Verona è stato illuminato da uno spettacolo scenografico di luminarie dell’amore offerto da Agsm, che tra via Mazzini e via Cappello ha distribuito quaranta cuori rossi che "abbracciano" cittadini e turisti.

Quest’anno si celebra la quattordicesima edizione di Verona in Love per festeggiare gli innamorati - ha detto il presidente di Agsm Michele Croce -. Agsm contribuisce a far risplendere questa manifestazione con le luminarie dell’amore. Tante le iniziative e le proposte in programma: dalla poesia alla musica e allo spettacolo, dalla degustazione di prodotti tipici allo sport con l’Agsm Duo Marathon.

L’obiettivo, in qualità di Presidente di Agsm, è di favorire lo sviluppo della nostra città sostenendo manifestazioni come questa che incrementano nuovi e costanti flussi turistici. Verona intesa non solo come capitale dell’amore, ma anche e soprattutto come capitale della cultura e del turismo e come polo attrattivo capace sempre più di confrontarsi con il turismo internazionale.