A soli sei anni il suo cuore si è spento. L'ultimo saluto a Giulia "piccolo angelo"

«Ciao Giulia la notizia della tua mancanza ci ha lasciato increduli, ma nonostante tutto non potremo mai dimenticare la tua voglia di sorridere sempre! Sentite condoglianze alla famiglia». Quello de "Gli amici della 500 Bessica" è solo uno dei tanti messaggi emozionati di cordoglio pubblicati su Facebook e rivolti alla mamma, Elisa, e ad Alessandro, papà della piccola Giulia. Giulia era una bambina di soli 6 anni che ha perso la vita a causa di una malattia al cuore congenita. Un piccolo cuore il suo, spentosi dopo che non era stato in grado di reggere l'ennesimo intervento chirurgico subìto dal giorno della sua nascita nel 2011.

La sua giovane vita si è spenta in ospedale, a Borgo Trento, attorniata dall'affetto e dal dolore dei familiari, e di molte altre persone. Sì, perché pur abitando a Veronella, non solo la comunità locale conosceva la sua storia, ma anche al di fuori del paese in molti sostenevano la lotta della piccola Giulia. Il papà appassionato di auto Fiat 500 aveva infatti fondato il "Team Giulia", grazie al quale anche conduceva una campagna di sensibilizzazione sul tema delle malattie cardiache in età infantile.

Anche la piccola Giulia, quando era in condizioni di poter uscire, era solita salire a bordo della Fiat 500 del papà Alessandro che proprio da lei prendeva il nome, per poi partecipare ai tradizionali raduni di appassionati dove moltissime persone avevano iniziato a conoscerla e volerle bene. Oggi purtroppo è giunta la terribile notizia, riportata dal quotidiano L'Arena, della scomparsa della piccola Giulia, un angioletto descritto da tutti come sempre sorridente, nonostante le mille difficoltà che ha dovuto affrontare sin dalla nascita (ben quattro gli interventi a cuore aperto sostenuti nei soli primi quattro anni di vita).

A lei ha voluto rivolgere un pensiero in questo difficile giorno anche Michele Garzon, il sindaco di Veronella, pubblicando sui social una fotografia che lo ritrae al fianco della bambina, appoggiata sul cofano della Fiat 500 del papà, accompagnandola da queste toccanti parole: «Grazie mille Giulia per le belle esperienze e momenti che mi hai fatto vivere...quando tornavo a casa, stavo bene ed ero sereno...Ciao piccolo angelo».