Crollo al duomo di Verona, cedono circa sei metri quadrati di tetto

Non erano ancora le 19 circa di ieri, 27 luglio. Nel duomo di Verona era in corso la messa vespertina delle 18.30 e all'esterno pioveva. All'improvviso si è sentito un gran boato che ha intimorito tutti. Un crollo si è verificato sopra ad un ufficio vicino alla cappella della Madonna, a destra dell'altare maggiore. A venire giù sono stati circa sei metri quadrati di tetto nella centrale di ventilazione d'aria forzata del duomo ed è altamente probabile che il cedimento sia stato provocato dal maltempo. Fortunatamente, nessuno si trovava nella stanza dove è avvenuto il crollo e quindi nessuno è rimasto ferito. I danni sono stati solo materiali perché l'acqua della pioggia è entrata all'interno della centrale di ventilazione e per percolazione è penetrata anche al piano sottostante dove c'è l'ufficio, la cui strumentazione è stata danneggiata dall'acqua.

Il cedimento, comunque, non ha interessato l'interno del duomo e l'agibilità dell'edificio non è mai stata messa in discussione.

Sul posto si sono precipitati subito vigili del fuoco e autorità per un sopralluogo. I pompieri sono intervenuti con due squadre e un funzionario di guardia, i quali hanno sgomberato l'ufficio allagato ed hanno rimosso gli elementi pericolanti del crollo. In questo modo, una squadra di manutentori ha potuto subito installare una copertura provvisoria.

Anche il prefetto Donato Cafagna, il sindaco di Verona Federico Sboarina e il comandante della polizia locale Luigi Altamura hanno voluto vedere con i loro occhi il cedimento, il quale inizialmente aveva destato allarme e paura, ma che si è rivelato per fortuna meno grave di quanto supposto inizialmente.