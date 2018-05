Crolla il tetto di una vecchia palazzina: evacuati i residenti delle case vicine

Nella mattinata di mercoledì, intorno alle 11.50, è scattata l'allerta per il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, per il crollo parziale del tetto di un'abitazione.

Arrivati in località Gazzoli nel comune di Costermano, con 2 mezzi e 7 uomini, i pompieri hanno constatato che una porzione della copertura di una palazzina disabitata era implosa e i detriti erano finiti in strada. A quel punto sono stati subito evacuati gli abitanti delle palazzine limitrofe e successivamente sono partite le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.

Durante questa attività, i vigli del fuoco hanno trovato nel sottotetto un nido di civetta con 5 pulcini al suo interno, così hanno portato in salvo i volatili e li hanno affidati alle cure del personale LIPU giunto sul posto.