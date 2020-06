Pioggia e vento fanno crollare un muro di 15 metri vicino alla Provinciale

Fortunatamente nessun veicolo stava transitando lungo l'arteria stradale quando il muro è crollato, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Erano circa le 17 di domenica quando il maltempo che si è abbattuto sul veronese nel corso del weekend, ha provocato il crollo parziale di un edificio rurale situato in via Quari Destra, sulla Strada Provinciale 7, nel comune di Cologna Veneta.

La pioggia e il vento avrebbero fatto collassare su sè stesso il tetto della struttura e una quindicina di metri di muro ha ceduto, con mattoni e calcinacci finiti in prossimità della strada adiacente.

Sul posto si sono dunque diretti i vigili del fuoco di Legnago per mettere in sicurezza l'area, mentre la Protezione civile si è occupata di regolarizzare il traffico durante le operazioni.