Crero, esce di casa al mattino e non torna. Donna ritrovata in serata

È stata una giornata di apprensione quella di ieri, 9 ottobre, per gli affetti di Morena Maria Bellero, la veronese di 69 anni scomparsa in località Crero a Torri del Benaco. La donna si era allontanata al mattino dall'abitazione condivisa con il marito. Non essendo rientrata, nel pomeriggio è stato dato l'allarme. Vigili del fuoco, carabinieri e uomini del soccorso alpino hanno preso parte alle ricerche durate qualche ora e terminate intorno alle 20 con il ritrovamento della 69enne. Le sue condizioni sono apparse buone ai soccorritori che l'hanno ritrovata, ma è stato comunque richiesto l'intervento di un'ambulanza per le opportune verifiche.