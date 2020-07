Coronavirus, due nuovi contagi a Verona e sale ancora il numero di persone in isolamento

Altri due nuovi casi di Covid-19 sono emersi nel Veronese, ma l'aumento più significativo rimane quello delle persone messe in isolamento domiciliare. L'a ggiornamento regionale delle ore 8 del 15 luglio sull'emergenza sanitaria in Veneto, indica 5143 casi totali di coronavirus nella provincia di Verona dall'inizio della pandemia, di cui 46 (+2 rispetto alle ore 17 di martedì) tuttora positivi, 4518 negativizzati virologici e 579 deceduti tra strutture ospedaliere e non. Come detto in precedenza, è salito il numero di persone in isolamento: dai 450 di martedì infatti, è arrivato a 481. Ricordiamo che si tratta di individui che potrebbero essere venuti a contatto con il virus (in genere tramite altre persone contagiate), ma che attualmente non risultano positivi.

Sono 7 in tutto in nuovi casi emersi in Veneto: nel Veronese si tratta due persone di orgini albanesi di 65 e 67 anni; in provincia di Padova un 62enne italiano e una 29enne nata in Camerun; nel Trevigiano un 53enne e una 95enne entrambi italiani, quest'ultima in casa di riposo; infine una donna di 70 anni sulla quale non sono disponibili altre informazioni. Il totale dei casi è dunque salito a 19441, di cui 438 attualmente affetti dal virus, 16960 negativizzati e 2043 deceduti, mentre sono 1489 i soggetti in isolamento.

Non sono stati registrati particolari variazioni per quanto riguarda la situazione degli ospedali regionali. Il numero delle persone ospitate ora in area non critica è di 129 (+2 rispetto al precedente dato), di cui 30 (-1) positivi e 99 (+3) negativizzati, mentre nelle terapie intensive sono presenti 9 persone, di cui 2 ancora affette dal virus.

Per quanto riguarda gli ospedali veronesi son sempre 5 i pazenti ricoverati: 4 in area non critica (Borgo Roma, Legnago, Villafranca e Peschiera) e 1 in terapia intensiva (Borgo Roma).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.





Gallery