Costermano, cocaina e hashish in casa. Carabinieri arrestano 28enne

In questo fine settimana, a conclusione di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del lago di Garda, i carabinieri di Caprino Veronese hanno arrestato un 28enne marocchino, regolare e incensurato, residente a Costermano sul Garda.

In casa, il giovane aveva cocaina ed hashish in varie quantità, sostanze destinate ad essere spacciate ai giovani della zona. Durante l'operazione, infatti, è stato anche identificato un giovane del posto che era andato in casa del 28enne per acquistare pochi grammi di hashish.

In particolare, i militari hanno trovato 92 grammi di cocaina, 370 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti. L'arrestato è stato portato in carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.