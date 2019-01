Cortocircuito manda a fuoco la lavatrice e arrivano i vigili del fuoco

Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti in un'abitazione di Cadidavid nella mattinata di lunedì, che però si sono risolti senza particolari problemi.

Intorno alle 8.30 è stato lanciato l'allarme dal civico 4 di via Villa Broglia, dove una lavatrice è andata a fuoco verosimilmente per un cortocircuito. Sul posto si sono quindi diretti i vigli del fuoco per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità: l'abitazione non ha subito gravi danni e nessuno è rimasto intossicato.