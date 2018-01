Tav Brescia-Verona, la Corte dei Conti ha detto sì. I lavori possono iniziare

Mancano solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la firma sul contratto con il consorzio Cepav Due, poi potranno davvero partire i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Brescia e Verona. L'ipotesi è che il cantiere possa attivarsi a partire dal mese di aprile.

Il progetto definitivo della Tav Brescia-Verona era stato approvato lo scorso luglio dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e da quel momento ha percorso tutta la trafila burocratica fino allo stop avvenuto in Corte dei Conti, una bocciatura dovuta alla mancanza di alcuni documenti. La settimana scorsa è stato inviato alla Corte dei Conti l'integrazione richiesta e nel giro di pochi giorni è arrivato il via libera.

Se i lavori partiranno ad aprile, e pare ormai impedimenti non ce ne siano, ad essere interessata sarà la provincia bresciana, dal capoluogo fino ai comuni sulla costa gardesana.