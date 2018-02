Rimosse le reti, Corte Bentivoglio torna ad essere collegata al quartiere

“Oggi, finalmente, apre la viabilità all’interno della nuova lottizzazione di Corte Bentivoglio. Una risposta alle richieste dei cittadini, che da oggi possono fruire di nuovi percorsi di collegamento con il quartiere per spostarsi sia in macchina che a piedi, a vantaggio anche della viabilità della zona”.

Lo ha detto il Sindaco Sboarina quando martedì mattina, insieme agli assessori alla Viabilità e all’Urbanistica ha assistito alla rimozione delle reti che ostruivano il passaggio tra via Buzzati, via Spontini e la strada di collegamento con via Ruffo, e che, di fatto, impedivano non solo il transito, ma anche il collegamento con il resto del quartiere di Borgo Santa Croce.

Corte Bentivoglio è stata interessata negli ultimi anni da due diverse lottizzazioni: una privata, in fase di ultimazione, e una peep, già conclusa da tempo e abitata da circa 150 famiglie che, fino ad oggi, non avevano altre strade di collegamento con il quartiere di Borgo Santa Croce se non immettendosi in via Fincato.

“A seguito del completamento e del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dai privati – ha detto l’assessore alla Viabilità – le strade possono essere ora aperte e il nuovo nucleo di abitati può usufruire di una viabilità interna per gli spostamenti in sicurezza nel quartiere, senza doversi necessariamente immettere in via Fincato”.

“Appena insediata – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica – l’Amministrazione si è presa carico di un problema che si trascinava da tempo. Una questione di non facile risoluzione ma che, grazie alla collaborazione tra i diversi settori comunali interessati e l’impresa costruttrice, è stato possibile portare a conlusione”.

Erano presenti alla riapertura anche la presidente della 6ª Circoscrizione, il capogruppo di Battiti per Verona in Consiglio comunale e Sara Menegalli dell’impresa costruttrice che sta completando l’ultima lottizzazione, oltre a numerosi cittadini.