Corso Porta Nuova, dopo i lavori ecco le verifiche: "Nessuna anomalia"

Una verifica sul campo, a seguito dei controlli già effettuati con video ispezioni e georadar, per assicurare la conformità dei sottoservizi in alcuni tratti di corso Porta Nuova.

È ciò che mercoledì mattina è stato effettuato dagli operatori di Acque Veronesi che, con operazioni di carotaggio e di scavo, hanno confermato la buona tenuta delle solette di cemento armato che coprono gli allacciamenti dei sottoservizi.

Due i punti controllati, tra i civici 35 e 40, a seguito delle ispezioni georadar effettuate nelle settimane scorse.

Sul posto, in sopralluogo, l’assessore alle Strade Marco Padovani e il direttore di Acque Veronesi Francesco Berton.

“Diamo seguito a quanto annunciato nei mesi scorsi, dopo l’episodio del cedimento del manto stradale di Corso Porta Nuova a metà febbraio – spiega l’assessore -.I carotaggi effettuati oggi hanno confermato la buona tenuta delle solette di cemento armato presenti in alcuni punti del corso, sotto il manto stradale. Controlli già programmati e doverosi per garantire la totale sicurezza dei veicoli che percorrono una delle strade più trafficate della città. Ricordo- ha aggiunto Padovani – che abbiamo chiesto a tutte le Municipalizzate di aggiornare le mappe dei sottoservizi cittadini con le moderne tecnologie a disposizione, visto che in molte strade manca la completa mappatura per fognature, gas, fibra ottica, teleriscaldamento, senza dimenticare i servizi delle società di telefonia che hanno aggiunto ulteriori strutture”.