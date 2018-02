Nuovo corso di formazione in arrivo per proprietari e futuri proprietari di cani

Conoscere al meglio il proprio cane, per migliorarne il benessere e la gestione nei luoghi pubblici a favore anche della convivenza animale-padrone. Con questi obiettivi, partirà ad aprile il nuovo corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani, valido per l’acquisizione del patentino, obbligatorio per i cani classificati come “morsicatori” o potenzialmente pericolosi.

Le lezioni, in programma giovedì 5 e 12 aprile e sabato 7, 14 e 21 aprile, saranno sia teoriche che pratiche e si svolgeranno nella sala convegni del Centro di Servizi Culturali e di Animazione “Corte Molon” in lungadige Attiraglio.

Il corso, promosso dal Comune in collaborazione con l’ULSS 9 Scaligera e l’Ordine dei medici veterinari di Verona, tratterà le seguenti tematiche: “Vivere con un cane” (giovedì 5 aprile, dalle 20.30 alle 22.30); “Le basi etologiche del cane” (sabato 7 aprile, dalle 9 alle 12.30); “La comunicazione uomo-cane” (giovedì 12 aprile, dalle 20.30 alle 22.30); “Il benessere del cane” (sabato 14 aprile, dalle 9 alle 12.30); “L’educazione indispensabile per un cane buon cittadino” (sabato 21 aprile, dalle 9 alle 11.30).

Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito del Comune di Verona a partire dall’ultima settimana di marzo e nella prima giornata di corso.

Il costo per la partecipazione al corso è di 40 euro. I familiari adulti degli iscritti potranno partecipare all’intero corso con un contributo di 15 euro, mentre per i minori la partecipazione è gratuita. Per l’eventuale rilascio dell’attestato di frequenza il costo aggiuntivo è di 5 euro, mentre per chi deve conseguire obbligatoriamente il patentino, superando il relativo esame finale, il costo aggiuntivo da versare è di 37,50 euro. La ricevuta dell’avvenuto versamento a favore dell’associazione Giovanni Vincenzi (IBAN: IT65T0760111700000099385114) con causale “corso patentino cani 2018” dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo segreteria@ordinevetverona.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la direzione Ambiente del Comune di Verona - Ufficio Tutela e Affari degli animali, via Pallone 9 - tel. 045/8077402, e-mail ambiente@pec.comune.verona.it.