Si fanno riprendere mentre corrono nudi in strada a Porto di Legnago

Domenica scorsa, 19 aprile, in zona Porto a Legnago, proprio vicino alla chiesa parrocchiale, due ragazzi del luogo hanno corso completamente nudi per qualche centinaio di metri lungo la via principale. Una via, ovviamente, vuota per le ben note disposizioni anti-contagio per l'emergenza coronavirus tuttora in corso. L'esibizione è stata fatta davanti alle videocamere dei telefonini che l'hanno ripresa. E il video è stato poi pubblicato sui social network e ripetutamente condiviso.



(Carabinieri di Legnago)

I due giovani sono stati subito identificati dai carabinieri ed ai militari hanno ammesso le proprie responsabilità. Per loro sono scattate le sanzioni per aver violato le norme che vietano gli spostamenti da casa senza valida motivazione. Inoltre, i due sono stati anche denunciati per atti osceni.