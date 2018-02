Tre corrieri della droga arrestati: 13 kg sequestrati tra marijuana ed oppio

Tre corrieri della droga, in altrettante distinte operazioni, sono finiti nelle rete della Guardia di Finanza scaligera negli ultimi giorni. L'azione preventiva e repressiva ha portato al sequestro complessivo di circa 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra marijuana e bulbi da oppio, destinati ad alimentare il mercato veronese della droga.

I servizi dei Baschi Verdi hanno goduto dell'ausilio delle unità cinofile, che hanno consentito loro di assicurare alla giustizia due cittadini extracomunitari in possesso di ingenti quantitativi di droga, a breve distanza l'uno dall'altro.

L'attività di controllo dei finanzieri si è concentrata sui flussi dei passeggeri che utilizzano gli autobus low cost, evidenziando come questi possano costituire un metodo per far arrivare in città importanti quantità di stupefacente, nascosto nei bagagli dei passeggeri. Nell'ultima settimana infatti, nei pressi della stazione di Porta Nuova, sono stati sequestrati in tutto 12 chili tra marijuana e bulbi da oppio.

Nella mattinata del 28 gennaio la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di nazionalità indiana e requisito circa 10 chili di bulbi di papaveri da oppio essiccati mentre, nella serata del 2 febbraio, un ulteriore controllo ha consentito ai militari di individuare uno straniero intento a nascondere un bagaglio. Il successivo accertamento, effettuato anche con l’ausilio del cane antidroga Zack, ha portato alla scoperta di 2 grossi involucri nascosti tra i vestiti, all'interno dei quali vi erano 2 chili di "erba".

Il cittadino nigeriano è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella serata del 2 febbraio, sono stati controlli dei Finanzieri della Compagnia di Villafranca a portare al fermo di un cittadino gambiano, senza documenti, senza fissa dimora e con alle spalle precedenti specifici, in arrivo a Peschiera del Garda con un autobus di linea. Durante gli accertamenti del caso infatti l'extracomunitario è stato trovato in possesso di 1.1 chili di marijuana, abilmente occultata nel bagagli personale, ma non al sicuro dall'infallibile fiuto dell'unità cinofila.

Anche in questo caso, l'arrestato è stato condotto nella casa circondariale scaligera in attesa di essere giudicato.