Ancora un corriere della droga in manette: sequestrati 2 kg di marijuana

La lotta al traffico di stupefacenti sul territorio scaligero della Guardia di Finanza prosegue incessantemente. Dopo i tre arresti dei giorni scorsi, i Baschi Verdi veronesi, con l'aiuto dell’unità cinofila della Compagnia di Villafranca, sono riusciti sequestrare altri 2 chili di marijuana e a mettere le manette ai polsi di un altro corriere della droga nella zona stazione di Porta Nuova: anch'egli infatti viaggiava a bordo di un autobus low cost che percorreva una tratta nazionale.

A trasportare la droga era un cittadino indiano, che l'aveva nascosta all'interno di un trolley: inoltre, per cercare di eludere il fiuto dei cani antidroga, lo stupefacente era stato confezionato in due grossi imballaggi da circa 1 chilo ciascuno e avvolto in una pellicola pregna di una sostanza dal fortissimo odore di mentolo. Lo stratagemma però non è bastato ad ingannare Zack, il fido aiutante dei Finanzieri, che ha subito indicato il soggetto ed il suo bagaglio. I militari quindi hanno approfondito il controllo e trovato l'ingente quantitativo di droga, abilmente occultata.

