Corridore in arresto cardiaco alla Verona Marathon: portato in codice rosso all'ospedale

Nella mattinata di oggi, domenica 18 novembre, i soccorritori del 118 sono dovuti intervenire lungo il percorso della "Volkswagen Verona Marathon", poiché uno dei partecipanti alla competizione podistica è stato colto da un arresto cardiaco.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 10, mentre il corridore stava transitando in via San Paolo. Immediate sono scattate le procedure d'intervento, con in prima battuta l'arrivo dell'ambulanza dell'assistenza di gara e poi dell'automedica.

Le condizioni del maratoneta sono apparse gravi ed è stato quindi caricato e trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento.