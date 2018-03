Il corpo di un anziano viene recuperato dalle acque del fiume Menago

Un anziano di Bovolone è stato trovato morto nel fiume Menago, dopo essere andato a fare due passi lungo l'argine.

La tragedia si è consumata nella giornata di giovedì, quando l'83enne, L.B., è finito nel corso d'acqua, quasi certamente a causa di un malore o di una disattenzione, che potrebbero averne provocato la morte: le cause del decesso non sono infatti riconducibili all'annegamento, ma potrebbero essere collegate alle conseguenze della caduta o a cause naturali.

Il ritrovamento del corpo dell'uomo, molto conosciuto in paese, è avvenuto intorno alle 21 di giovedì. L'allarme è stato lanciato dai carabinieri della Compagnia di Villafranca e sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.