Nuova ordinanza di Zaia in Veneto: «Togliamo tutte le restrizioni che possono essere tolte»

Il governatore Zaia ha annunciato che nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, si è tenuta una videoconferenza con i governatori di tutte le regioni e ne è uscita lesigenza di presentare al governo un documento condiviso in vista della "fase 2": «Io spero, - ha quindi detto Zaia - che si possa aprire tutto quello che si può considerare apribile. Ho ribadito anche che qui da noi il lockdown ormai non esiste più. C'è la volontà comunque di fare tutto con a fianco la comunità scientifica, il che significa portare avanti un'apertura che sia avvalorata dal punto di vista scientifico e che sia rispettosa delle linee guida, per la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli operatori».

Il governatore del Veneto ha quindi fatto presente che rispetto allo scorso 13 aprile, oggi i dati parlano di ben 400 ricoveri in meno negli ospedali della regione, oltre a un calo di 115 terapie intensive per un totale di 130 pazienti gravi, vale a dire quasi la metà dei 245 ricoveri in terapia intensiva dello scorso 13 aprile. Zaia ha quindi sottolineato che «il trend c'è ed è merito senz'altro del rispetto delle restrizioni, ma penso sia anche doveroso prendere atto dei dati e vi annuncio quindi a sorpresa un'ordinanza nella quale abbiamo tolto tutte le restrizioni che potevano essere tolte».

La decisione, ha spiegato Zaia, deriva dai numeri, da quel «trend che dura ormai da due settimane e che ci fa dire si possono attivare ancora degli allentamenti, per quanto possibile e per quanto concesso dalla legge, perché ricordo che su apertura delle scuole e delle aziende è il governo ad avere competenza e non la regione». Il governatore ha poi però specificato che «i cittadini non devono leggere questa ordinanza come "è finita, andiamo tutti in piazza a far festa", perché non è così». Zaia ha spiegato che la nuova ordinanza prevede «pochi punti, ma chiari», eccoli di seguito:

1 - «È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendida da asporto sarà effettuata ove possibile previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per i ritiri dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni, anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con l'uso da parte degli stessi di mascherina e guanti, o garantendo l'igiene delle mani con idoneo gel igienizzante e consentendo all'interno del locale la presenza di un cliente alla volta, con stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherine e guanti, rimane sospesa la consumazione sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio».

2 - «Revoca della disposizione restrittiva relativa alla vendita di abbigliamento per bimbi, cartolerie e librerie che quindi possono aprire non più solo due giorni alla settimana, ma in linea con il Dpcm vigente».

3 - «Per le opere pubbliche è ammessa l'esecuzione dei lavori ascrivibili in maniera prevalente alle categorie di seguito indicate, a prescindere dai loro codici Ateco, principali o secondari, intestati all'appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondende qualificazione SOA: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee ferroviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d'irrigazione e di evacuazione, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali di difesa e sistemazioni idrauliche e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere ristrutturali speciali e demolizione di opere».

4 - «Consentire le attività d'intervento sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione asseverata, in poche parole - ha chiarito Zaia - i lavori edilizi sul patrimonio esistente, manutenzione ordinaria e straordinaria, o impiantistica».

5 - «È consentita la coltivazione del terreno agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali nel rispetto degli oblighi di distanziamento di un metro, dell'uso della mascherina e delle norme igieniche».

6 - «È consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti».