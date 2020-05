L'annuncio di Zaia: «Domani proroghiamo la nostra ordinanza. Il 4 maggio apertura importante»

«Un ottimo dato è il calo dei ricoverati», ha evidenziato il governatore del Veneto Luca Zaia nel punto stampa di oggi, sabato 2 maggio, dedicato come sempre all'emergenza coronavirus. Il governatore ha fatto sapere rispetto alle donazioni di aver ricevuto in tutti questi giorni circa 37mila versamenti per un totale di circa 57 milioni di euro: «Ringrazio davvero tutti i donatori, - ha aggiunto Zaia - oggi poi abbiamo avuto da Luciano Benetton 100mila camici in dono, le famose tute che non si trovano, con una donazione da un milione di euro».

Zaia ha quindi evidenziato che «c'è molta gente in giro, è innegabile, d'altronde con la possibilità di uscire di casa, si esce e poi ci prepariamo a una riapertura il 4 maggio che sarà importante perché riguarderà un milione e 200mila persone. Domani presenteremo la proroga della nostra ordinanza, - ha quindi annunciato il governatore Zaia - ovviamente in linea con il Dpcm e con alcuni aggiustamenti. La cosa fondamentale è però quella di dire ai veneti di "non abbassare la guardia", perché la sfida oggi non è più in mano ai clinici, ma al popolo, noi spesso rivendichiamo l'autonomia: c'è un'autonomia istituzionale, ma c'è anche un'autonomia individuale, oggi decidere per la propria salute significa decidere anche per la salute degli altri».

Alla domanda se sarà obbligatoria la mascherina, Zaia ha quindi detto che lui semplicemente risponde che «la mascherina aiuta a manterci in salute e a mantenere la salute nelle altre persone, per cui è fondamentale che si faccia attenzione che quando si incrociano persone o si è tra persone, la mascherina sia indossata». Il governatore ha quindi aggiunto: «Quando c'è il pericolo di incontrare una persona, la mascherina va indossata, perché il virus viene trasmesso dalle nostre goccioline d'acqua che emettiamo quando parliamo e inaliamo anche senza rendercene conto».

In merito alla polemica nata dopo le dichiarazioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova che, nelle scorse ore, aveva detto che i medici specializzandi «ci hanno messo in difficoltà» nell'ambito della propagazione del contagio, il governatore Zaia ha detto chiaramente che «ci dovrebbero essere delle scuse, non ho fatto io quelle dichiarazioni, va ripristinato il buon rapporto con le scuse, ho visto il video e penso possa capitare a tutti che vengano fuori concetti ad alta voce che non ci stanno, ma da responsabile della sanità del Veneto quale io sono, dico che gli specializzandi sono una colonna portante, e lo dico perché siamo i primi ad averli voluti in corsia che portano voglia di fare, entusiasmo e anche aggiornamenti e panorama di studi incredibili. Penso siano doverose le scuse, punto».