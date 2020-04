Ristorante di Verona consegna gratis 3.200 pasti al personale sanitario, Zaia: «Generosità poderosa»

«Il grande cuore dei nostri ristoratori, a sostegno di chi lotta contro il virus», inizia così un breve messaggio di ringraziamento da parte del governatore del Veneto Luca Zaia che si rivolge anzitutto al ristorante Yard di Verona, dove ormai da tempo vengono preparati, confezionati e consegnati a domicilio, tutto in forma gratuita, ogni giorno numerosi pasti per il personale sanitario impegnato negli ospedali cittadini.

«Già 3.200 pasti cucinati e consegnati gratuitamente al personale sanitario degli ospedali di Verona. - rivela il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Un'azione di generosità poderosa quella messa in campo da Jacopo Natale e da Yard Restaurant Verona, con la collaborazione di Pasta Sgambaro. Un servizio ancora attivo che continuerà fino a fine emergenza. Grazie di cuore a queste aziende generose».

«Medici ed infermieri rappresentano l’Italia che non si è mai fermata, - scrive in una breve nota a sua volta lo Yard Restaurant di Verona - che non si arrende e che lottando coraggiosamente sta cercando di vincere anche questa battaglia. Noi di Yard Restaurant, dal primo giorno di quest’emergenza, siamo al loro fianco e continueremo ad esserlo fino alla fine».