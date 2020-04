Calano i ricoveri e le persone positive al virus in tutto Veneto. A Verona tre nuovi morti

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 11 aprile, i casi attualmente positivi al coronavirus Sars-CoV-2 sono oggi in tutto il territorio regionale 10.713. Si registra dunque un calo di -36 unità rispetto ai 10.749 positivi riferiti questa stamattina. Il numero dei negativizzati al virus è salito a quota 2.326 rispetto ai 2.188 di stamattina (+138 negativizzati), così come purtroppo salgono a 852 i decessi in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero (+21, di cui 16 in ospedali per acuti e tra questi 3 in terra veronese: 2 morti a Villafranca e 1 a San Bonifacio).

Nella provincia di Verona si è passati dai 2.907 casi attualmenti positivi di stamattina, ai 2.918 di questa sera, registrando dunque un leggero aumento di +11 persone. I negativizzati al virus sono poi passati da quota 256 ai 260 di questa sera (+4), mentre i decessi totali nel territorio scaligero sono passati dai 239 di stamane agli attuali 242 (+3).

La situazione dei ricoveri ospedalieri per pazienti acuti vede confermare in tutto il Veneto il trend di calo, con 1.696 degenze totali, di cui 1.445 in area non critica (-20) e stabile a quota 251 il numero delle terapie intensive occupate. Un calo che viene confermato anche in terra veronese, dove i ricoveri totali negli ospedali sono a questa sera 540 totali (-9), di questi 465 in area non critica (-9) e 75 in terapia intensiva (dato stabile).

Scendendo nel dettaglio dei ricoveri nella provincia scaligera, troviamo 57 persone in area non critica (+1) e 15 in terapia intensiva (dato stabile) all'ospedale di Borgo Roma, mentre in Borgo Trento vi sono 26 ricoveri in area non critica (-1) e 25 in terapia intensiva (dato stabile). Al "Mater Salutis" di Legnago vi sono poi 59 persone in area non critica (+2) e 7 in terapia intensiva (dato stabile), così come a San Bonifacio calano a 20 i ricoverati in area non critica (-5) e resta stabile a 3 il dato delle terapie intensive. L'ospedale Covid a Villafranca accoglie al momento 104 pazienti in area non critica (-7) e restano stabili a 12 i ricoveri in terapia intensiva, mentre la struttura di Marzana sale a quota 66 ricoveri in area non critica (+4). L'ospedale di Bussolengo conta al momento 24 ricoverati in area non critica (+3), mentre l'ospedale di Negrar vede calare a 69 i ricoveri in area non critica (-6) e restare fermo ad 8 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Chiudono il quadro veronese i 40 ricoveri in area non critica e i 5 in terapia intensiva dell'ospedale di Peschiera del Garda che, in entrambi i casi, conferma i dati di questa mattina.

Nel complesso in Veneto si è arrivati a quota 755 decessi di pazienti positivi al coronavirus Sars-CoV-2, mentre i soggetti dimessi dagli ospedali per acuti in Veneto sono saliti a quota 1.659 (+47 rispetto a questa mattina).