Coronavirus: Verona segna ancora il peggior aumento di casi positivi totali in Veneto

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto nel bollettino di oggi, mercoledì 20 maggio, aggiornati alle ore 8, il numero totale di casi con tampone positivo è salito in tutto il Veneto a quota 19.030, registrando quindi un aumento di +27 unità. Come già avvenuto 24 ore fa con un +25, anche oggi il dato peggiore lo fa registrare la provincia di Verona con un aumento di +14 unità nel dato cumulativo.

Per quanto riguarda i casi attualmente positivi al virus Sars-CoV-2, quindi scorporando negativizzati e decessi, in tutta la regione se ne registrano 3.532, vale a dire 104 unità in meno rispetto ai 3.636 casi segnalati alle ore 17 di ieri sera. Per quanto riguarda la provincia di Verona i casi attualmente positivi sono passati da 1.239 di ieri sera agli odierni 1.191, registrando un calo di 48 unità. Il numero dei decessi totali in Veneto, comprensivo sia dei morti in strutture ospedaliere che extra-ospedaliere, è salito dal 1.830 a 1.832 con due nuovi decessi, nessuno dei quali all'interno degli ospedali per acuti. Per quanto riguarda Verona, rispetto alle ore 17 di ieri non si contano nuovi decessi e il triste dato resta fermo a quota 528.

L'aggiornamento casi della Regione Veneto 20.05 ore 8

Per quanto concerne i ricoveri ospedalieri, in tutto il Veneto vi sono al momento 575 persone accolte, di queste 528 in area non critica (255 pazienti ancora positivi al virus e 273 già negatiivizzati), mentre le restanti 47 sono ricoverate in terapia intensiva (16 ancora positive al virus e 31 già negativizzate). Ciò significa che rispetto a ieri sera, tra i pazienti ricoverati e tuttora positivi al coronavirus Sars-CoV-2 l'unica variazione negli ospedali veneti per acuti è quella di un calo di -3 unità per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive. Anche negli ospedali per acuti della provincia di Verona i numeri restano invariati rispetto a ieri, con 86 pazienti in area non critica e 7 nelle terapie intensive, per un totale di 93 degenze complessive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica l'aggiornamento casi e ricoveri della Regione Veneto 20.05 ore 8

Allegati