Coronavirus: un solo nuovo caso in 24 ore per Verona e zero decessi, in calo attuali positivi

Secondo i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 13 giugno, forniti dalla Regione Veneto nell'ultimo bollettino, il dato dei casi totali di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è aumentato di +7 unità in tutto il Veneto, arrivando così a quota 19.219. Nessun nuovo caso a Verona rispetto al mattino, quando se ne contava 1 rispetto alle ore 17 di ieri.

Aggiornamento casi e ricoveri 13.6 ore 17

Il numero dei decessi complessivi, attinenti sia all'ambito ospedaliero che extra-ospedaliero, nelle ultime 24 ore è salito di +1, portanto il triste computo a quota 1.978. Il dato dei morti è invece rimasto fermo da ieri sera alle 17 a quota 570 nella provincia di Verona. Per quanto riguarda il numero dei casi attualmente positivi al virus, prosegue il calo in tutta la regione, arrivando questa sera a 775 (-3), mentre nella sola provincia scaligera il dato si attesta a 169 casi (-1 rispetto al mattino).

Per quel che riguarda il numero dei ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, il dato totale è di 284 persone degenti, immutato rispetto al mattino. Non cambia anche la loro distribuzione: 271 nelle aree non critiche (41 positivi e 230 negativizzati), 13 nelle terapie intensiive (1 positivo e 12 negativizzati). Per quel che riguarda nel dettaglio i ricoveri negli ospedali di Verona, anche in questo caso i dati non sono variati rispetto al mattino, con 16 ricoveri totali, tutti nelle aree non critiche degli ospedali scaligeri.

Scarica il bollettino della Regione Veneto con l'aggiornamento casi e ricoveri 13.6 ore 17

