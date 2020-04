Sboarina sul nuovo decreto: «È un Dpcm deludente. Inascoltate le richieste delle categorie economiche»

Il sindaco di Verona Federico Sboarina, nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus, ha commentato così il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, presentato ieri sera dal premier Conte: «È un Dpcm deludente, per usare un eufemismo, perché non va incontro a quelle che sono le richieste delle categorie economiche e dei cittadini stessi, perché dal 4 maggio poco cambia a parte qualche leggera apertura come la possibilità di andare a trovare i parenti e di muoversi anche tra Comuni diversi per questo motivo».

Il sindaco ha quindi ricordato che il Dpcm consentirà dal 4 maggio «la possibilità di fare attività motoria in un ambito più esteso, la riapertura di aree verdi e parchi pubblici salvo provvedimenti più restrittivi da parte dei sindaci, mentre alcune cose come il ritiro del cibo d'asporto erano già state anticipate dalla Regione Veneto, quindi oggettivamente c'è poco. Ci si aspettava molto, molto di più, in particolare si era detto che i codici Ateco non servivano, ma che si sarebbero dovute riaprire le aziende che potevano garantire la sicurezza. Poi non è stato preso in considerazione nulla per quel che riguarda i nostri bimbi, quindi asili e scuole, tenuto conto che è una questione legata anche alla ripresa di tutte le altre attività economiche, perché se si consente di andare a lavorare ma i bambini non possono andare all'asilo diventa allora difficile andarci al lavoro per quanto sia concesso farlo».

Il sindaco Sboarina ha quindi sottolineato che «la situazione dal punto di vista sociale ed economico è drammatica, perché questo provvedimento non va nella direzione che si auspicava. Io auspicavo una riapertura delle attività commerciali, ma anche qui nulla si dice almeno fino al 18 maggio e forse oltre, mi riferisco a bar e ristoranti, tutte categorie che sono in ginocchio sia nella nostra città che nella nostra regione». Il disappunto da parte del sindaco di Verona è quindi ben riassumibile in una frase concisa, ma esplicativa: «Stiamo superando l'emergenza sanitaria, ma in questo modo non supereremo l'emergenza economica, non supereremo l'emergenza sociale».