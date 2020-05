Coronavirus, in Veneto sono 6 i nuovi casi di tamponi positivi e 3 i morti: tutti a Verona

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 8 di questa mattina, sabato 23 maggio, il numero totale di casi con tampone positivo al coronavirus Sars-CoV-2 in tutta la regione è salito di sole 6 unità rispetto alle ore 17 di ieri. Gli unici nuovi casi, per quanto siano senz'altro pochi, vengono a registrarsi tuttavia nella sola provincia di Verona. Mentre in tutte le altre province venete, infatti, i dati restano uguali a ieri sera, per la provincia scaligera si è passati da 5.063 casi totali di tampone positivo a quota 5.069 questa mattina.

Aggiornamento casi e ricoveri 23.05 ore 8

I casi attualmente positivi, invece, in tutto il Veneto calano a 2.841, rispetto ai 2.954 di ieri (-113), così come anche nel Veronese i casi attualmente positivi al virus diminuiscono passando dai 962 di ieri sera agli odierni 903 (-59). Ad aumentare in Veneto sono anche i decessi totali, comprensivi di morti in ospedale e in strutture extra-ospedaliere: rispetto a ieri sera si è passati dai 1.862 morti agli odierni 1.865 (+3). I tre nuovi decessi si registrano tutti proprio nella sola provincia di Verona, dove si è passati dai 539 decessi totali di ieri sera ai 542 di stamattina, nessuno di questi negli ospedali per acuti.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri in Veneto il numero totale è calato stamattina a 534 (-1), di cui 494 degenze in area non critica (205 ancora positivi al virus e 289 pazienti ricoverati ma negativizzati), mentre i restanti 40 ricoveri sono nelle terapie intensive degli ospedali veneti (14 ancora positivi e 26 già negativizzati). Per quel che riguarda dunque i soli pazienti ancora positivi al coronavirus Sars-CoV-2 ad oggi ricoverati negli ospedali per acuti del Veneto, si registra un calo di -2 unità nelle aree non critiche, ma anche un aumento di +2 unità nelle terapie intensive rispetto a ieri sera. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri nella provincia di Verona il numero totale è rimasto invariato, vale a dire 74, suddivisi in 68 nelle aree non critiche (-1) e 6 nelle terapie intensive (+1).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il bollettino della Regione Veneto con l'aggiornamento casi e ricoveri 23.05 ore 8

Allegati