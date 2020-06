Sboarina annuncia: «Stasera l'Arena in tv con Zucchero e Carlo Conti e a settembre grandi eventi»

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha comunicato ufficialmente quest'oggi, lunedì 22 giugno, il ripristino delle fasce orarie normali per il funzionamento della Ztl, quindi durante la settimana dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, mentre nel fine settimana il funzionamento è previsto dalle 10 alle 13.30.

Il sindaco di Verona Sboarina ha quindi annunciato per settembre un grande evento che si terrà in Arena, o meglio una rassegna di eventi: «Dal 2 al 6 di settembre 2020 a Verona ci sarà la settimana dal titolo "Da Verona riaccendiamo la musica", - ha specificato il sindaco - con Carlo Conti e Zucchero già stasera in Arena per la presentazione ufficiale che verrà lanciata anche dal Tg1».

Il primo cittadino scaligero ha quindi aggiunto: «Da Verona si accenderà davvero la musica perché ci saranno una serie di eventi come mai questa città ha visto. Sarà una settimana incentrata anche sulla solidarietà verso tutti gli artisti e le maestranze che tengono vivo il mondo degli spettacoli, - ha poi concluso Sboarina - un mondo fatto di decine di migliaia di persone e lavoratori che oggi sono oggettivamente in difficoltà»