Il sindaco Sboarina annuncia: «Arrivate le mascherine, da oggi la distribuzione»

«Sono arrivate le mascherine che fatteci arrivare dalla regione Veneto, in questi giorni ci siamo organizzati e partiremo oggi con una distribuzione capillare», così il sindaco di Verona Federico Sboarina nel punto stampa di oggi, martedì 24 marzo, dedicato all'emergenza coronavirus.

«Queste mascherine sono una barriera che serve soprattutto a preservare gli altri, dunque questi dispositivi indossiamoli sempre, non vorrei più vedere in giro per la città persone senza mascherine. Quello che chiedo ai veronesi è di avere un po' di pazienza, - ha quindi aggiunto il primo cittadino scaligero - perché dobbiamo distribuire quasi 300mila mascherine. Partiremo oggi pomerigggio dalle otto Circoscrizioni».

Il sindaco ha quindi fornito alcune importanti specificazioni circa le modalità di consegna delle mascherine: «La distribuzione avverrà in pacchettini sigillati da tre mascherine e la distribuzione avverrà attraverso i volontari della protezione civile che indosseranno delle apposite casacche con la scritta "Servizio consegna mascherine Comune di Verona". Solo chi ha queste casacche è autorizzato alla distribuzione. Non verrà fatto il porta a porta nelle singole case, - ha quindi specificato il sindaco - ma i volontari per evitare ogni contatto metteranno le mascherine nelle singole cassette della posta in tutta la città».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.