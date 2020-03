Anche a San Martino Buon Albergo sanificazione e pulizia straordinaria di strade e marciapiedi

«Conclusa la procedura di sanificazione delle strade e dei marciapiedi di San Martino Buon Albergo». Ad annunciarlo, in una nota diffusa via social in queste ore, è l'amministraizone comunale che poi specifica: «Questo trattamento è utile a un’accurata pulizia e igiene della città, ma non sostituisce la buona norma di rimanere a casa per limitare la diffusione del virus».

Il Comune di San Martino Buon Albergo quindi aggiunge: «Si ribadisce la fondamentale importanza di adottare un comportamento utile alla limitazione del contagio, quindi limitare i contatti anche all’interno del proprio nucleo famigliare, del proprio condominio, con i vicini di casa».