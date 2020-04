Tutti i numeri dei positivi al coronavirus nei singoli Comuni della provincia di Verona

Azienda Zero ha fornito i dati dei soggetti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 aggiornati al 26 aprile e suddivisi per singolo Comune nell'intera provincia di Verona. Il numero più alto di positivi, per ragioni legate evidentemente alla densità di popolazione, si registra nel capoluogo scaligero dove vengono segnalati 789 positivi in totale. A seguire troviamo il Comune di San Bonifacio con 141 positivi al virus, poi quello di Legnago che conta ad oggi 123 positivi, quindi il Comune di San Pietro in Cariano che vede 102 positivi.

Ad oggi in tutti i Comuni veronesi, fuorché due località, vi è almeno una persona positiva: i due paesi che segnano zero casi attuali di persone positive al virus sono Erbezzo e Vestenanova. Tra i Comuni che superano quota 80 positivi troviamo invece Bussolengo, Negrar di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Pescantina e Zevio. Di seguito riportiamo tutti i dati relativi ai singoli Comuni veronesi elencati in ordine alfabetico: