Verona segna zero nuovi tamponi positivi al virus, ma sei nuovi morti rispetto al mattino

L'ultimo bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17 di oggi, venerdì 15 maggio, segnala un aumento di +13 unità per quel che riguarda il numero totale di casi di tamponi positivi in Veneto salito a quota 18.902 (dato cumulativo). Per quanto riguarda invece i casi attualmente positivi si è passati dai 4.439 delle ore 8 ai 4.309 di questa sera (-130). Il numero complessivo dei morti negli ospedali e nelle strutture extra-ospedaliere in tutto il Veneto è salito a quota 1.776, vale a dire si sono registrati 14 nuovi decessi rispetto a stamattina, di questi 8 solo negli ospedali per acuti della regione.

Per quanto riguarda la provincia di Verona il dato cumulativo dei casi totali con tampone positivo registra ancora una volta il segno "0", mentre il numero dei casi attualmente positivi, quindi escludendo morti e negativizzati, si attesta a quota 1.568, facendo registrare un ulteriore calo di -77 unità. Per quel che concerne i decessi, la provincia di Verona passa dai 499 morti complessivi, tra ospedali e ricoveri in strutture extra-ospedaliere, registrati alle ore 8 e i 505 decessi segnalati questa sera. Dei 6 nuovi morti, 3 si registrano all'interno degli ospedali per acuti: 1 all'ospedale di Borgo Trento, 1 in quello di Villafranca e 1 a Marzana. Crescono anche i negativizzati al virus che passano dai 2.853 di questa mattina ai 2.924 registrati alle ore 17 (+71).

I ricoveri di pazienti positivi al virus Sars-CoV-2 calano in tutto il Veneto di -14 unità, così come calano nel complesso passando dai 644 di questa mattina ai 624 di stasera, di cui 574 in area non critica (299 ancora positivi e 275 negativizzati) e 50 nelle terapie intensive (22 ancora positivi al virus e 28 già negativizzati). Per quel che riguarda gli ospedali veronesi, i ricoveri sono passati dai 111 di questa mattina ai 108 di questa sera (-3), dei quali 100 in area non critica (-3) e 8 nelle terapie intensive (dato stabile).

