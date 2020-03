Salgono a 686 i positivi al coronavirus a Verona: 216 i ricoveri, di cui 55 in intensiva

Secondo i dati forniti dalla Regione Veneto nell'ultimo bollettino aggiornato alle ore 8 di oggi, giovedì 19 marzo, il numero di soggetti positivi al coronavirus "Sars-CoV-2" è salito nel territorio regionale a quota 3.484 (+100 rispetto a ieri sera). Nella provincia di Verona si registrano 23 nuovi casi che portano così il computo totale a 686 positivi al virus, confermando la provincia scaligera al secondo posto per numeero di positivi tra le province venete dopo quella di Padova (842 totali, oltre al cluster di Vo' stabile da giorni a 82 casi).

Alle ore 20 di ieri sera, inoltre, vengono segnalate in tutto il Veneto 10.124 persone che si trovano in isolamento domiciliare, di cui 1.720 nella sola provincia veronese. Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri, in tutto il Veneto si è arrivati a quota 980 complessivi, di cui 771 in area non critica (+80) e 209 in terapia intensiva (+8). Scendendo nel dettaglio della provincia di Verona, i ricoveri sono saliti a 216 rispetto ai 192 totali della serata di ieri (+24), di questi sono 161 quelli in area non critica (+20) e 55 quelli in terapia intensiva (+4).

I pazienti negli ospedali veronesi risultano così distribuiti: al policlinico di Borgo Roma 63 ricoveri in area non critica (+14 rispetto a ieri) e 15 in terapia intensiva (+1), mentre all'ospedale di Borgo Trento troviamo 12 degenti in area non critica (+5) e 22 in terapia intensiva (+3). All'ospedale di Legnago vi sono poi 17 ricoveri in area non critica (-1) e 8 in terapia intensiva (dato stabile), mentre nell'ospedale di San Bonifacio troviamo 5 ricoveri in area non critica (+4) e 0 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), inoltre all'ospedale di Villafranca di Verona vi sono 6 ricoveri in area non critica (-1) e 1 paziente in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Chiudono il quadro veronese i 41 ricoveri in area non critica (-1) e gli 8 in terapia intensiva (+1) all'ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar, oltre ai 17 ricoveri in area non critica (dato stabile) e 1 paziente in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) all'interno dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.

Nel complesso in tutto il Veneto sono saliti a 115 i decessi con 2 nuovi morti a Oderzo e Vicenza, mentre crescono anche i pazienti dimessi che passano dai 189 di ieri sera agli attuali 200 (+11). Nel Veronese da segnalare 1 nuovo paziente dimesso dall'ospedale di Borgo Roma che ne conta fino ad ora 29 in totale.

(FONTE DATI REGIONE VENETO)