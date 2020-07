Coronavirus, Zaia annuncia: «Siamo passati da "rischio basso" a "rischio elevato", nostro Rt a 1,63%»

«Sta accadendo quello che vi avevo annunciato, intanto siamo passati da un "rischio basso" a un "rischio elevato", perché abbiamo un "Rt" (erre con t, cioè il parametro che indica l'indice di riproducibilità del virus in un dato momento in presenza di misure di contenimento ndr) che è dell'1,63%, mentre vi ricordate che eravamo a 0,43%. Io non so a chi fare i complimenti sinceramente. Siamo passati da 0,43% a 1,63%», lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia con toni molto seri durante il punto stampa di oggi, venerdì 3 luglio, dedicato alla gestione dell'emergenza coronavirus.

Il parametro di valutazione della diffusione del coronavirus "Rt" è molto importante poiché è quello che viene utilizzato dal governo per, eventualmente, intervenire e ripristinare misure di contenimento della pandemia più severe in alcune aree localizzate. "Rt" dovrebbe restare sotto il valore di "1" (vale a dire sotto la soglia una persona è in grado di contagiarne un'altra) perché non si accendano campanelli d'allarme. In Veneto, secondo il dato riferito dal presidente di Regione, oggi si sarebbe al punto che un soggetto arriva a contagiarne quasi due, cioè appunto 1,63%.

Lo stesso presidente del Veneto Zaia ha quindi ribadito: «Siamo passati da rischio basso a elevato, ma io avrei scritto "elevatissimo", perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti e continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle "Big Pharma" o dei marziani, allora poi è inevitabile che vengano fuori queste robe. O peggio ancora, - ha poi aggiunto Zaia - c'è qualcuno che pensa che questo virus sia solo per alcune categorie sociali, di alcune fasce d'età e che esaurito il numero degli ospiti perché se ne sono tutti andati il virus non ci sarà più, ho sentito pure queste teorie vigliacche da parte di qualcuno».

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dunque sottolineato: «Questo è un virus che fa male e quando tornerà forte qui non ce n'è più per nessuno, io non è che voglia terrorizzare i veneti, però i veneti sanno che noi questo punto stampa lo abbiamo sempre usato per dire le cose come stanno, sia positive che negative, e oggi vi dico che se continuiamo di questo passo non vi dovete nemmeno più fare la domanda "se il virus torna in ottobre", perché ce l'abbiamo già qui. Se io passo da 0,43%. di "Rt" a 1,63% vuol dire che qualcosa è accaduto, o no? Ai comportamenti irresponsabili di quacuno, si aggiungono altrettanti comportamenti irresponsabili di altri che abbiamo conosciuto in queste ore, ora vi dico io i numeri che abbiamo: ci sono 5 positivi, 3 sono a Vicenza, 1 è a Padova e 1 è a Verona, poi ci sono 52 in isolamento a Vicenza e 37 in isolamento a Verona. Abbiamo 5 casi e poi, - ha quindi specificato il governatore Zaia - questi casi hanno dato vita a 52 persone in isolamento a Vicenza e 37 a Verona, a me non sembra normale che accada questo, anche perché poi vado a vedere la storia e scopro che c'è un cittadino che torna il 25 di giugno da una trasferta di lavoro in Serbia insieme ad altre due persone. Lo stesso giorno - ha dunque raccontato il governatore Zaia - questo signore comincia ad avere sintomi, febbre a 38 e malessere, il 26 e il 27 giugno ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo ed extra-lavorativo, una festa privata, partecipazione a un funerale, in paese, il 28 giugno si è recato presso il pronto soccorso in un ospedale nel Vicentino, gli fanno il tampone ed è positivo, è stato trasferito a Vicenza dove gli è stato proposto il ricovero che ha rifiutato, guardate che questo è un vulnus».