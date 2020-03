Coronavirus, Verona 40 casi in più di positivi: toccata quota 210. In Veneto si sale a 1.595

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto, aggiornati alle ore 7.30 di venerdì 13 marzo, sono saliti a quota 1.595 (+137) i soggetti positivi al coronavirus "Sars-CoV-2" nel territorio regionale. Rispetto a ieri sera, l'incremento maggiore lo si registra proprio nella provincia veronese, dove sono stati rilevati 40 casi in più, passando dai 170 di ieri ai 210 odierni. La provincia che conta più casi in assoluto resta quella di Padova, dove sono stati registrati 441 casi (esclusi quelli cel cluster di Vo', altri 82).

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, in Veneto si è passati dai 357 in area non critica di ieri sera agli attuali 366 (+9), mentre nelle terapie intensive sono oggi 107 i pazienti ricoverati in tutto il Veneto, 6 in più rispetto ai dati di ieri sera. Per quanto concerne la provincia veronese, i dati attuali parlano di 63 pazienti in totale ricoverati in area non critica (+2), mentre sono 19 quelli che necessitano di cure in terapia intensiva (+1).

All'ospedale di Borgo Roma troviamo 34 pazienti in area non critica e 9 in intensiva, mentre a Borgo Trento sono 4 quelli in intensiva (+1). Altri 7 pazienti sono ricoverati in area non critica all'ospedale di Legnago, mentre 3 risultano in terapia intensiva. All'ospedale di Villafranca di Verona sono 3 i ricoveri totali e tutti in area non critica, così come all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda si contano 2 ricoveri tutti in area non critica. Infine, sono in 17 i ricoverati in area non critica (+2) all'ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar, dove però vi sono anche 3 pazienti (dato stabile rispetto a ieri) che necessitano di cure in terapia intensiva.

Nel complesso in Veneto si contano ad oggi 100 pazienti dimessi, 3 in più rispetto a ieri sera. A Verona sono stati 4 finora i casi di dimissioni. Sale anche il conto dei decessi in tutto il Veneto (42 totali) con 2 nuovi morti rispetto a ieri sera, entrambi all'ospedale di Treviso.

(FONTE DATI REGIONE VENETO)