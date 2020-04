Vigili del fuoco in azione per la sanificazione della casa di riposo di Legnago

È proseguita anche nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, l'opera dei vigili del fuoco del comando di Verona, impegnati nella sanificazione di strutture di assistenza per anziani. Venerdì è stato il turno della casa di riposo di Legnago dove il personale del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), specializzato ed attrezzato per operare in ambienti potenzialmente contaminati, ha proceduto alla sanificazione di alcune aree dell'Istituto.

L’operazione, secondo quanto riferito dal dott. ing. Rodolfo Ridolfi Funzionario tecnico Antincendio del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Verona, è stata svolta in accordo con la direzione sanitaria della struttura ed è stata effettuata a scopo preventivo, per migliorare le condizioni di sicurezza di operatori ed ospiti dell'Istituto mediante l'utilizzo di specifici prodotti disinfettanti. Il nucleo NBCR e la squadra del distaccamento di Legnago, per un totale di otto operatori con tre automezzi, ha quindi provveduto a disinfettare gli spazi comuni ed altre aree interne della struttura.