Ricoveri e casi attualmente positivi al coronavirus in calo sia in Veneto che a Verona

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 8 di questa mattina, venerdì 15 maggio, il numero totale di casi con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 in Veneto è salito a quota 18.889, segnando un +31 rispetto a ieri sera. Il numero di casi attualmente positivi, cioè scorporando i tamponi dei negativizzati al virus e dei deceduti, è pari a 4.439 nell'intero territorio regionale, in calo di 170 unità rispetto ai 4.609 registrati ieri sera.

Per quanto riguarda Verona, il dato cumulativo dei tamponi positivi sale di 17 unità rispetto a ieri sera arrivando a quota 4.997, mentre i casi attualmente positivi nella provincia scaligera sono passati dai 1.722 di ieri sera agli odierni 1.645, con un calo dunque di 77 unità. Crescono in modo importante i negativizzati al virus, passati dai 2.763 di ieri ai 2.853 di questa mattina.

Aggiornamento casi - e ricoveri 15.05 ore 8

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali per acuti in Veneto, si registra un calo tra i pazienti positivi al virus pari a -18 unità. Al momento sono infatti in totale 644 i ricoverati, di questi 590 in area non critica (279 negativizzati e 311 ancora positivi al virus) e 54 nelle terapie intensive (30 negativizzati e 24 ancora positivi al virus). Nelle ultime 15 ore dalle 17 di ieri alle ore 8 di stamattina, in tutto il Veneto si è registrato un solo nuovo decesso che ha portato il triste computo totale a quota 1.299. All'interno degli ospedali veronesi il numero di ricoverati è calato complessivamente a quota 110 (-8), dei quali 103 risultano accolti in area non critica (-7), mentre i restanti 7 si trovano nelle terapie intensive (-1).

