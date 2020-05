A Verona cresce il dato dei negativizzati al virus, ma si contano altri 3 morti negli ospedali

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 11 di oggi, sabato 2 maggio, il numero dei casi totali (dato cumulativo) con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito a quota 18.244 (+105), mentre in tutto il territorio regionale il numero di casi attualmente positivi, quindi scorporando il numero dei decessi e dei negativizzati, è passato dai 7.694 di ieri sera agli odierni 7.451, registrando un calo di 243 unità. Per quanto riguarda il territorio veronese il dato cumulativo riferito al totale dei casi con tampone positivo è passato dai 4.718 di ieri sera agli odierni 4.771 (+53), mentre i casi attualmente positivi nel Veronese sono oggi 2.727, vale a dire 38 in meno rispetto ai 2.765 di ieri sera. Il numero di negativizzati virologici nella provincia scaligera era ieri sera pari a 1.535, mentre quest'oggi sono aumentati sensibilmente arrivando a quota 1.623 (+88).

I ricoveri ospedalieri per pazienti acuti positivi al virus nel teritorio regionale Veneto oggi tornano nel complesso ad aumentare, passando dai 1.074 di ieri sera agli odierni 1.078 (+4), di cui 970 in area non critica (+6) e 108 nelle terapie intensive (-2).

Nella provincia di Verona, dopo i 4 morti registrati ieri, si devono purtroppo anche oggi aggiungere 3 nuovi decessi, di cui 2 all'ospedale di Borgo Roma e 1 all'ospedale Covid di Villafranca. Nel complesso restano poi invariati i dati relativi ai ricoveri negli ospedali per acuti in terra veronese, dove rispetto a ieri sera si confermano 313 degenze in area non critica e 38 nelle terapie intensive, per un totale di 351 ricoveri.

Scarica il bollettino con l'aggiornamento casi e ricoveri 02.05.2020 ore 11

Allegati