Coronavirus: zero nuovi casi positivi in 33 ore per Verona. Superati i 2 mila morti in Veneto

Nessuna variazione rispetto al mattino per quanto riguarda il numero dei casi totali con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 secondo quanto riferito dalla Regione Veneto nell'ultimo bollettino di oggi, venerdì 19 giugno, aggiornato alle ore 17. I casi totali restano fermi a 19.235, mentre quelli attualmente positivi continuano a scendere arrivando a quota 578 (-4).

Aggiornamento casi e ricoveri 19.06 ore 17

Nell provincia di Verona i casi totali restano dunque sempre 5.118 (l'ultima variazione risale alle ore 8 di giovedì 18 giugno), mentre i casi attualmente positivi passano dagli 81 di questa mattina ai 79 di stasera (-2). Il dato dei decessi resta invariato in terra veronese (stamattina si era registrato un decesso per un totale di 572 morti), mentre peggiora sul piano regionale con 3 nuove vittime che portano il Veneto a sfondare purtroppo la soglia delle 2 milla persone morte dall'inizio dell'emergenza (2.001 per l'esattezza, tra ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero).

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, la somma complessiva vede questa sera 236 persone degenti, di queste 224 nelle aree non critiche (30 pazienti tuttora positivi e 194 già negativizzati), mentre le restanti 12 sono accolte nelle terapie intensive (1 paziente tuttora positivo e 11 negativizzati).

Restano dunque invariati rispetto al mattino i dati per quel che riguarda i ricoveri di pazienti positivi, così come la medesima situazione del mattino si è ripresentata stasera nei dati riferiti agli ospedali di Verona: 12 pazienti totali accolti nelle strutture veronesi e tuttora positive al virus Sars-CoV-2, delle quali 11 in area non critica e 1 in terapia intensiva (l'unica del Veneto) presso l'ospedale di Borgo Trento.

Scarica il bollettino della Regione Veneto con l'aggiornamento casi e ricoveri 19.06 ore 17

Allegati