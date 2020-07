Coronavirus: tre i nuovi casi positivi in Veneto e due i morti, un decesso è a Verona

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto nel bollettino di oggi, mercoledì 1 luglio, e aggiornati alle ore 8, il numero totale dei casi con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito nell'intero territorio regionale di +3 unità, arrivando a quota 19.289. I nuovi casi si sono riscontrati a Vicenza (+1), Belluno (+2) e vi sarebbe poi un caso di una persona domiciliata fuori dal Veneto, probabilmente prima assegnata in modo erroneo da parte della Regione Veneto alla provincia di Verona che, infatti, nel bollettino odierno "perde" un caso tornando così a quota 5.128 tamponi positivi (-1 rispetto a ieri sera).

Aggiornamento casi e ricoveri 01.07 ore 8

Per quanto riguarda il numero dei casi attualmente positivi si registra questa mattina un calo, con segnalati 418 casi rispetto ai 430 di ieri sera (-12). Un dato che trova conferma anche nella provincia scaligera, dove i casi attualmente positivi, cioè al netto dei tamponi di deceduti e negativizzati, è giunto a quota 52 (-5 rispetto a ieri sera). Torna purtroppo però a cresce in Veneto il triste dato dei morti, con il totale aggiornato pari a 2.022 vittime (+2) sia per l'ambito ospedaliero che extra-ospedaliero e 1 nuovo decesso che viene riportato dal bollettino regionale presso l'ospedale veronese di Borgo Roma, per un totale di 574 morti nel Veronese fino ad oggi (115 solo al policlinico).

In merito ai ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, il numero complessivo di degenze è oggi pari a 202, di cui 192 pazienti ospitati presso le aree non critiche (17 tuttora positivi e 175 già negativizzati), mentre i restanti 10 sono curati nelle terapie intensive, in questo caso tutti pazienti già negativizzati al virus. Alla luce di questi dati, dunque, è possibile riscontrare un calo nei ricoveri di pazienti tuttora positivi al coronavirus pari a -4 unità a livello regionale.

Per quel che riguarda più nel dettaglio i ricoveri negli ospedali veronesi, al momento si conta 1 ricovero all'ospedale di Borgo Trento e 4 in quello di Bussolengo, tutti pazienti curati nelle aree non critiche delle rispettive strutture, per un totale di 5 ricoveri (-1 rispetto a ieri sera).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il bollettino della Regione Veneto con l'aggiornamento casi e ricoveri 01.07 ore 8

Allegati