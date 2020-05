Tre morti in 24 ore per Verona: diminuiscono i ricoveri e negativizzati al virus in aumento

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto, il numero totale di casi di tamponi positivi (dato cumulativo) nell'intero territorio regionale è salito a quota 18.702 (+31), mentre i casi attualmente positivi, cioè scorporando il numero dei morti e dei negativizzati virologici, sono passati dai 5.877 di stamattina ai 5.814 registrati alle ore 17 di questa sera, con un calo dunque di 63 unità. Nella sola provincia di Verona il totale dei casi con tampone positivo (dato cumulativo) è cresciuto di una sola unità, passando da 4.934 a 4.935 rispetto alle ore 8 di stamattina, mentre i casi attualmente positivi nel territorio scaligero sono passati da quota 2.121 a 2.084, registrando anche in questo caso un calo di 37 unità. Il numero di negativizzati a Verona è poi passato dai 2.350 di questa mattina ai 2.385 registrati in serata.

Bollettino 9 maggio 2020 - ore 17

Le linee guida nazionali prevedono che vengano forniti i dati relativi ai ricoveri solo dei pazienti positivi al virus, mentre non debbono essere conteggiati quelli negativizzati. La Regione Veneto ha iniziato dunque a fornire questi dati adeguandosi alle disposizioni. Il totale dei ricoveri in tutta la regione all'interno degli ospedali per acuti vede 726 persone in area non critica, di queste 422 sono positive al coronavirus e 304 negativizzate, mentre nelle terapie intensive vi sono 77 pazienti, di cui 39 positivi al virus e 38 negativizzati.

Per quanto riguarda il dato differenziale tra i ricoveri di pazienti attualmente positivi al coronavirus rispetto al mattino, si registra dunque questa sera un calo di -13 unità in area non critica, mentre nelle terapie intensive si scende di una sola unità. Sono invece saliti a 1.258 i morti complessivi in Veneto dal 21 febbraio scorso negli ospedali per acuti, vale a dire 6 in più rispetto a stamattina e di questi sono 3 i nuovi decessi registrati in terra veronese, tutti presso l'ospedale Covid di Villafranca di Verona.

Per quel che concerne gli ospedali per acuti nella provincia di Verona i ricoveri sono complessivamente calali rispetto a stamattina da 168 totali a 160, di cui 145 in area non critica (-7) e 15 in terapia intensiva (-1).

