Coronavirus, in Veneto salgono a 511 i positivi e nel territorio veronese si tocca quota 50 casi

Salgono da 488 a 511 i soggetti positivi al coronavirus in Veneto secondo i dati forniti dalla regione. Rispetto ai dati delle ore 9, quelli forniti dal report delle 17 di oggi, venerdì 6 marzo, riferiscono dunque di un aumento di 23 persone positive al "Sars-CoV-2".

I decessi sono fermi a quota 12, mentre nel dettaglio delle varie province venete troviamo 10 casi di positività a Belluno che conta un aumento di 4 casi, altre 118 a Padova che segna 6 nuovi casi, quindi Vicenza con 30 casi (+5), Verona con 50 casi e quindi uno in più rispetto a stamane, poi 96 casi a Venezia (+10), 4 a Rovigo e infine 109 a Treviso (+1).

Dei 155 pazienti ricoverati in Veneto, sono nel complesso 39 quelli che attualmente necessitano di cure in terapia intensiva. Si è quindi registrato un aumento di 12 nuovi soggetti che abbisognano di assistenza in terapia intensiva, rispetto ai 27 segnalati alle ore 9 di questa mattina.

Per quel che riguarda poi in particolare il territorio veronese, restano 10 i degenti positivi al "Sars-CoV-2" nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona-Borgo Roma, mentre 3 sono ricoverati all'ospedale di Legnago, dove 2 soggetti sono però passati in terapia intensiva rispetto a stamane. Infine, l'ospedale"Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar conta un nuovo caso che si aggiunge a quelli precedenti per un totale di 4 pazienti positivi degenti.