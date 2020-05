Virus: 15 nuovi casi totali di positivi in Veneto, 6 sono a Verona che segna zero morti in 24 ore

Secondo il bollettino della Regione Veneto riferito alle ore 17 di oggi, sabato 30 maggio, il numero dei casi totali di tamponi positivi al virus Sars-Cov-2 è salito di 4 unità rispetto a questa mattina, 1 di questi nuovi casi è da registrarsi nella provincia di Verona. Nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto sono dunque 15 i nuovi casi totali di tamponi positivi rilevati e di questi 6 nella sola provincia di Verona. Prosegue invece il trend in calo per quel che riguarda i casi attualmente positivi che passano da 1.612 a 1.576 (-36) in tutto il Veneto e da 515 a 506 (-9) nella provincia scaligera.

Aggiornamento casi e ricoveri 30.05 ore 17

Il numero dei decessi complessivi, riferiti sia all'ambito ospedaliero che extra-ospedaliero, è salito in tutta la regione di 1 unità per un totale aggiornato a questa sera di 1.917 persone morte. Nella provincia scaligera durante l'arco di tempo delle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi, con il triste computo complessivo che resta fermo a quota 556.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri nelle strutture per acuti del Veneto, il numero totale aggiornato è pari a 415 degenze (+1 rispetto al mattino), delle quali 387 in area non critica (122 pazienti ancora positivi al virus e 265 già negativizzati), mentre le restanti 28 persone ricoverate sono tuttora nelle terapie intensive (6 ancora positivi al virus e 22 negativizzati). Tra i ricoveri di pazienti positivi al virus, si registra dunque in Veneto un incremento di +2 unità per quanto riguarda l'area non critica e un calo di -1 unità per quanto attiene le terapie intensive. Nella sola provincia di Verona i dati aggiornati alle ore 17 di questa sera restano di fatto invariati, confermando il numero complessivo di 43 degenze suddivise in 39 nelle aree non critiche e 4 nelle terapie intensive.

