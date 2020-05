Verona segna ancora zero casi totali di nuovi tamponi positivi, ma anche due morti

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 17 di oggi, venerdì 22 maggio, il numero totale di casi con tampone positivo è salito di 4 unità rispetto a questa mattina, arrivando a quota 19.063. Il numero dei casi attualmente positivi in tutta la regione è invece calato da 3.023 a quota 2.954, registrando dunque un decremento di 69 unità. Per quanto riguarda Verona il numero totale dei casi di tampone positivo è rimasto invariato rispetto al mattino, vale a dire 5.063, mentre il dato dei casi attualmente positivi segna un'ulteriore flessione passando da quota 975 ai 962 di questa sera (-13).

Aggiornamento casi e ricoveri 22.05 ore 17

In tutto il Veneto si registra un aumento dei decessi avvenuti sia negli ospedali per acuti che nelle strutture extra ospedaliere che salgono a quota 1.862 (+8). Nella sola provincia di Verona i morti complessivi passano dai 537 di stamattina ai 539 di questa sera: dei due nuovi decessi, uno si è verificato nell'ospedale di Villafranca di Verona e l'altro in una struttura extra ospedaliera.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, il numero totale è oggi di 535 degenze, di queste 496 in area non critica (207 pazienti ancora positivi al virus e 289 già negativizzati), mentre i restanti 39 ricoveri sono all'interno delle terapie intensive (12 ancora positivi al virus e 27 già negativizzati). Tra i pazienti tuttora positivi al coronavirus e ricoverati negli ospedali per acuti del Veneto, si registra un calo di -8 unità per quanto riguarda l'area non critica, mentre le terapie intensive restano stabili a quota 12. Diminuiscono i ricoveri anche negli ospedali per acuti della sola provincia di Verona, dove in totale si hanno 74 degenze (-6), suddivise in 69 all'interno delle aree non critiche e le restanti 5 nelle terapie intensive degli ospedali scaligeri.

