Scatta il barbecue in giardino con gli amici, ma arriva la polizia locale

Avevano deciso di organizzare un barbecue in giardino con due amici, ma l’intento è andato in fumo. È quanto si apprende da una nota del Comune di Castelnuovo del Garda che spiega come sabato scorso, verso l’ora di pranzo, gli agenti della polizia locale avrebbero sorpreso un padrone di casa intento a preparare la grigliata, insieme alla compagna e ad altre due persone.

Alla richiesta di spiegazioni, secondo quanto riferisce la nota del Comune di Castelnuovo del Garda, le due persone esterne al nucleo famigliare, giunte entrambe con il proprio mezzo da abitazioni diverse, avrebbero detto agli agenti di essersi recati dall'amico «per portare delle canne da pesca a riparare». Sono stati tutti multati, come disposto dal decreto ministeriale, per aver creato assembramento.

«Prosegue il controllo del territorio per il rispetto delle ordinanze: il distanziamento sociale si è rivelato il modo migliore per combattere l'epidemia e ridurre al minimo le possibilità di contagio - ha commentato il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero - Mi appello ancora una volta al senso civico dei cittadini per non vanificare gli sforzi di tutti».