Vigili del fuoco di Verona: «Garantiamo il servizio. Voi restate a casa»

Noi garantiamo il servizio, voi restate a casa.

Anche i vigili del fuoco di Verona hanno condiviso l'invito principale che in questi giorni viene ripetuto a tutti i cittadini italiani. Per evitare il diffondersi del coronavirus, l'ordine è quello di restare a casa e di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile. Lo ha disposto un decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte, lo sottolinea la comunità scientifica e tutti stanno cercando di diffondere il messaggio. I pompieri veronesi invitano i cittadini ad «allearsi con chi quotidianamente lotta per la salute e la sicurezza pubblica, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle istituzioni e limitando al massimo gli spostamenti».



(Foto Facebook - Polizia di Stato)

Ai prefetti è affidato il compito di coordinare i controlli per il pieno rispetto delle norme straordinarie in vigore fino al prossimo 3 aprile. In strade, autostrade, aeroporti e porti italiani, militari e agenti sono dispiegati per controllare che i cittadini abbiamo una buona ragione per non essere nelle loro abitazioni. Ragione che deve essere riportata in un'autocertificazione e che può essere di tre tipi: lavorativa, sanitaria o di necessità.

I controlli sono a tutela della salute di tutti, hanno spiegato le forze dell'ordine, che contano nella collaborazione di tutti per combattere il coronavirus.