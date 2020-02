Coronavirus in Veneto, il governatore Zaia: «Tutte le università in regione saranno chiuse»

Si sarebbero raggiunti i 12 i casi di coronavirus registrati finora in Veneto, secondo quanto si apprende dalla Regione Veneto, uno di essi era naturalmente il 78enne purtroppo deceduto ieri a Schiavonia. Tutti gli altri contagiati sarebbero all'interno del territorio comunale di Vo' Euganeo, tranne uno, il 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova ed al momento ricoverato in rianimazione.

Il governatore del Veneto Luca Zaia, in riferimento all'emergenza coronavirus a livello regionale, ha da poco annunciato quella che pare essere la prima misura realmente "drastica" che coinvolge tutti gli atenei universitari veneti: «Rispetto a chiusure di strade e confinamenti, - ha spiegato il presidente Zaia - ne abbiamo parlato questa mattina e stiamo elaborando delle linee guida in maniera tale che ci sia un approccio uniforme, anche perché non sappiamo nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione. Nel frattempo, - ha quindi annunciato il governatore Zaia - i rettori di tutte le Università del Veneto comunicano che la prossima settimana le università saranno chiuse. Quindi non ci saranno lezioni e gli esami verranno spostati di una settimana».

Queste dunque le principali dichiarazioni del presidente della regione Veneto Luca Zaia rilasciate quest'oggi a Marghera, poco dopo la riunione operativa con la Protezione Civile. Per quel che riguarda in particolare le scuole veronesi, in una nota di Palazzo Barbieri si legge che «è stato attivato già da tempo il monitoraggio degli studenti per l’allerta Coronavirus». In seguito all’acuirsi della situazione in Veneto, tuttavia, ieri nella riunione dell’Esecutivo della Conferenza dei sindaci dell’Ulls 9 Scaligera è stato fatto il punto delle iniziative in atto nelle scuole.

«Da subito nelle nostre scuole è partito il codice di comportamento che prevede la sorveglianza attiva sugli studenti, soprattutto quelli di ritorno dall’Asia. - ha detto l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco - Ciò nonostante, lunedì farò una nuova e più aggiornata comunicazione ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per allertarli nuovamente alla piena osservanza delle circolari ministeriali e delle autorità sanitarie regionali. Siamo in costante contatto con Ulss e Regione per gli aggiornamenti, ma anche nel diffondere informazioni per arginare il diffondersi della paura. Sul portale del Comune abbiamo creato uno spazio per diramare le informazioni aggiornate».