Coronavirus, ricoverata cameriera dell'hotel dove alloggiava la coppia cinese contagiata

In via precauzionale, un'inserviente dell'hotel di Verona dove ha alloggiato la coppia di cittadini cinesi contagiata dal Coronavirus, è stata ricoverata in isolamento in ospedale insieme ai due figli.

Stando a quanto appreso, la cameriera, che lavorerebbe per una ditta esterna, sarebbe stata colpita dalla febbre mentre si trovava a casa ed il marito ha avvisato il personale medico: la donna è stata sottoposta ai test specifici, previsti dai protocolli ministeriali, che daranno i risultati in un paio di giorni. Presto dunque per avanzare ipotesi concrete di contagio.

Nel frattempo la coppia cinese si trova ricoverata all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e le loro condizioni si sono aggravate a causa di una crisi respiratoria.