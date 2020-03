Unione Veronese Soccorso: «Facciamo squadra. Sosteniamo i volontari»

Insieme a tutti i volontari di Universo, vi chiedo di compiere un atto di amore, sostenendo con una donazione il nostro impegno, che vi assicuriamo non verrà mai meno.

Con un video-comunicato pubblicato sulla pagina Facebook, il presidente di Universo (Unione Veronese Soccorso) Cesare Menini ha rivolto un'appello a tutti i cittadini. L'organizzazione di volontariato che riunisce alcune associazioni veronesi che si occupano di primo soccorso e non solo ha lanciato una raccolta fondi per sostenersi in questo periodo di emergenza coronavirus.

«I volontari sono puntualmente in prima linea a dare il proprio contributo per cercare di arginare e superare questa condizione sfavorevole ed impegnativa a fianco di tutti coloro che con coraggio ed abnegazione si stanno quotidianamente prodigando», ha detto Menini. Significa che tutte le associazioni che fanno parte di Universo sono al lavoro per fronteggiare l'emergenza, insieme a medici, infermieri, personale sanitario ed enti locali. «Sostenere il volontariato è indispensabile, ora più che mai - ha aggiunto Cesare Menini - In questa circostanza, una delle criticità più grandi è l'approvvigionamento di dispositivi di protezione che stanno scarseggiando ovunque. Reperirli è ormai quasi impossibile ed è praticamente impossibile trovarli a prezzi ragionevoli e sostenibili».

Nel suo comunicato, Menini non chiede solo uno sforzo ai cittadini, ma chiede anche alle istituzioni di «fare quadrato attorno alle associazioni di volontariato, aiutandole in modo tangibile per affrontare adeguatamente una situazione che impone di garantire la necessaria continuità di tutti i servizi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.