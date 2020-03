Pulizia straordinaria delle strade in molti Comuni del Bacino Verona Nord

Spazzatrici e autobotti guidate dal personale Ser.i.t. opportunamente formato e protetto, effettueranno una pulizia approfondita in molti Comuni che fanno parte del Consiglio di Bacino Verona Nord. In conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto e vista l’assenza di traffico nei centri abitati che si prestano così ad un passaggio più strutturato di lavaggio, il Consiglio di Bacino ha precauzionalmente predisposto un giro straordinario delle spazzatrici che, effettuando il consueto tragitto nei diversi Comuni, eseguiranno una pulizia delle strade con ordinari prodotti specifici ad alta temperatura.

Inoltre, grazie al supporto di Serit, verranno impiegate per il medesimo scopo, delle autobotti con lance in grado di aumentare il raggio d’azione degli operatori così che «l’intervento si allarghi anche ai marciapiedi, alle piste ciclopedonali parallele alle principali arterie stradali, ai punti critici dove c’è bisogno di una pulizia speciale - afferma il Presidente del Consiglio di Bacino, Gianluigi Mazzi - e tutto questo nell’interesse prioritario per la salute dei nostri cittadini. Con l’occasione ricordo a tutti, da Sindaco e padre di famiglia prima che Presidente del Verona Nord di “stare a casa”».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di operazioni di routine, rafforzate a causa della situazione e agevolate proprio dallo scarso traffico di veicoli e dalla permanenza a casa di molta parte dei cittadini: «Molta attenzione verrà riservata alle zone circostanti i cassonetti, maggiormente frequentate ora che gli ecocentri sono chiusi per prevenire i contagi, e alle fermate degli autobus. - prosegue Massimo Mariotti, Presidente di Serit - Ringrazio i nostri operatori che, anche in questo contesto complicato, ci permettono di garantire questo servizio straordinario, oltre all’ordinario di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti».