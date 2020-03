Coronavirus, secondo alcuni ricercatori il primo focolaio europeo sarebbe in Germania

"Sars-Cov-2", vale a dire il nuovo coronavirus che tiene in apprensione mezzo mondo in queste ore, potrebbe essere giunto in Italia dalla Germania. Un'ipotesi che non può essere considerata certa, ma nemmeno può essere del tutto esclusa. Ad avanzarla sono i ricercatori del gruppo Netxstrain che hanno realizzato un'interessante mappa genetica del virus, una sorta di albero genealogico del "Sars-Cov-2" che ne evidenzia la diffusione geografica distribuendola cronologicamente. L'elemento di novità della ricerca starebbe dunque nell'identificazione del primo focolaio europeo che, questa è l'ipotesi del team guidato da Trevor Bedford del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, potrebbe essere quello emerso a Monaco in Germania.

Il "Sars-Cov-2" avrebbe, secondo gl studiosi, valicato i confini europei diverse volte. Secondo la mappa genetica del nuovo virus realizzata dai ricercatori di Netxstrain, tuttavia, alcune delle infezioni sviluppatesi da febbraio in Italia, così come Finlandia e Scozia, giusto per restare in Europa, apparirebbero «geneticamente simili al focolaio di Monaco».

Bisognerebbe dunque risalire a quel "paziente 1" che il 24 gennaio scorso avrebbe originariamente manifestato i sintomi, dopo l'incontro con una collega proveniente dalla Cina risultata in seguito positiva al "Sars-Cov-2". Una vicenda che aveva già fatto parlare di sé, ripresa in Italia dal Dott. Roberto Burioni citando The New England Journal of Medicine che la riportava quale esempio di trasmissione del nuovo coronavirus da un soggetto asintomatico al termine dell'incubazione del virus stesso. Tale focolaio secondo i ricercatori, nonostante fosse stato isolato, avrebbe comunque potuto «alimentare una catena di trasmissione che non è stata rilevata finché non è cresciuta al punto da avere dimensioni consistenti».